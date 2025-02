Sport.periodicodaily.com - Cremonese-Cesena: le probabili formazioni

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I grigiorossi vanno alla ricerca della vittoria per blindare il discorso playoff, mentre per i romagnoli questo obiettivo è ancora tutto da conquistare.si giocherà sabato 22 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Zini.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI grigiorossi sono reduci dal pareggio beffa contro il Bari vanificando una vittoria che sarebbe stata importantissima per chiudere quasi definitivamente il discorso playoff. La squadra di Stroppa è sempre quarta con 41 punti, ma il distacco dal terzo posto resta sempre di nove lunghezze.I romagnoli sono riusciti a fermare il Pisa dando una bella iniezione di fiducia a tutto l’ambiente in vista della lotta playoff.