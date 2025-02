Bresciatoday.it - Crema: Sfilata, street food e mercatini del Carnevale Cremasco

Leggi su Bresciatoday.it

Una tradizione storica che affonda le sue radici nel periodo in cui la città diera sotto il dominio della Serenissima. Un ‘mix’ di passione, creatività, lavoro artigianale e tanta generosità. Una ventina di volontari che lavorano in estate e in inverno, al caldo o al gelo, la sera e nei.