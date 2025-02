Lanazione.it - Crediti d’imposta fittizi per ristrutturazioni mai fatte: sequestro da oltre 400mila euro, imprenditore denunciato

Pisa, 21 febbraio 2025 – La guardia di finanza di Pisa, coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, ha eseguito unpreventivo diin, destinati a interventi di recupero edilizio. Questierano nella disponibilità di uncasertano, oraper truffa aggravata. L’indagine è partita da una denuncia di un cittadino che segnalava l’uso illecito del proprio nome per la cessione did'imposta. Gli approfondimenti condotti dai militari della compagnia di Pontedera hanno portato alla scoperta di un sofisticato schema fraudolento legato agli incentivi fiscali del cosiddetto “Sisma Bonus” (D.L. 63/2013), utilizzati per lavori di ristrutturazione mai effettuati. La società coinvolta presentava evidenti anomalie: aveva maturatoper centinaia di migliaia disenza passare per intermediari abilitati, come richiesto dalla legge.