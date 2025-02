Bergamonews.it - Crack della Mountain Security, condannati in abbreviato l’ex sindaco, sua moglie e l’ex vice

Valbondione. Tre condanne inper ildi Valbondione Benvenuto Morandi è stato condannato a 3 anni, laAurora Semperboni a 2 anni e 4 mesi,Claudio Conti a 2 anni e 8 mesi. L’accusa per tutti è bancarotta fraudolenta e landa è quella legata al cracsocietà, fallita nel 2016, che controllava la Stl, la Sviluppo turistico Lizzola partecipata dal Comune, fallita anch’essa.Secondo l’accusa, retta dal pm Paolo Mandurino, gli imputati fecero uscire 4 milioni e 200 mila euro dallain favoreStl senza un valido motivo. Morandi è ritenuto amministratore di fattosocietà, mentre lae Conti si sono susseguiti come amministratori unici. La difesa sostiene invece che i soldi sono stati usati per ammodernare gli impianti e che, occupandosi anche delle baite in quota, laaveva interesse a che ciò avvenisse.