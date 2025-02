Ilrestodelcarlino.it - Crac di Bio-On, cosa c’è dietro. “Mercato manipolato, i vertici sapevano tutto”

Bologna, 21 febbraio 2025 – Gli amministratori di Bio-On “erano ben consapevoli che i ricavi derivanti dai contratti di concessione delle licenze impianti erano stati falsamente rilevati in bilancio”. Ed erano pure “consapevoli che la realizzazione dei rispettivi crediti era incerta”, perché “riconosciuti dalla controparte solo all’esito del futuro adempimento di obbligazioni di fare da parte di Bio-On, a loro volta dipendenti da condizioni future e incerte”. Eccole, per i giudici di Bologna – presidente Domenico Pasquariello, estensore della sentenza Valeria Bolici –, le motivazioni delle condanne al processo per ildi Bio-On, l’ex unicorno delle bioplastiche che arrivò a superare il miliardo in Borsa e poi, nel 2019, crollò quasi dalla sera alla mattina dopo il report online del fondo speculativo statunitense Quintessential, che lo definì “nuova Parmalat a Bologna”, accendendo sull’azienda anche i fari della Procura.