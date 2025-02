Thesocialpost.it - Covid, il virologo Giorgio Palù: “Avevo dubbi su Astrazeneca, ma giusto vaccinare gli under 12”

Leggi su Thesocialpost.it

Ildurante la pandemia ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quelli di presidente dell’Aifa e di membro del secondo Comitato tecnico scientifico (Cts). Intervistato da Il Giornale,si lascia andare a diverse rivelazioni interessanti, come quelle sul vaccinoo sulla vaccinazione dei minori di 12 anni.Leggi anche: Commissione, le accuse di FdI a Conte e Speranza: “Notizie inquietanti sulla gestione della pandemia”“Ho fattosubito i miei nipotini”“Ho fattosubito i miei tre nipotini. – ammette– Oltre a sedere ai tavoli in cui si stabiliva la linea anti, ho sempre pensato a proteggere la mia famiglia. Ovviamente abbiamo deciso in base alle evidenze scientifiche che allora parlavano dei rischi della sindrome infiammatoria acuta multiorgano dei bambini, legata all’infezione.