Covid a Codogno il ricordo di cinque anni fa | Quelle notti senza respiro e le perdite che fatichiamo a dimenticare

(Lodi), 21 febbraio 2025 - Rosanna Montani, consigliera comunale diai tempi della pandemia e anche oggi, è stata, con il marito, tra i malati diche hanno superato la mancanza di ossigeno provocata dal terribile virus. Ma il“il mio, uno dei tanti”, sottolinea, è ancora vivo e doloroso. “Nonostante siano passati 5, ho nella mente immagini molto vivide, che rimarranno sempre con me, a partire dal 4 Marzo, quando l'ambulanza ha portato via me e mio marito, perché ci eravamo sentiti male. Quindila paura, la preoccupazione e lo sguardo di nostra figlia unica, che vedeva portar via entrambi i genitori in ambulanza (molti non tornavano più ndr)” introduce. “che non sapevano dove portarci, perché gli ospedali del territorio erano già tutti pieni e quindi ci hanno portato al nosocomio di Stradella e ci hanno messi insieme in una stanzetta.