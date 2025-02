Terzotemponapoli.com - Costacurta: Serie A, Competizione aperta

Fiducia a Thiago Motta: “Vedo lampi di bel calcio”Alessandro, nell’intervista rilasciata a La Repubblica, ha espresso il suo punto di vista sulla Juventus e sul lavoro di Thiago Motta. Secondo l’ex difensore del Milan, l’allenatore bianconero merita tempo per costruire la sua squadra. “Certo. Vedo lampi di bel calcio. La sua sta diventando una vera squadra”, ha dichiarato, sottolineando come il tecnico italo-brasiliano stia plasmando la Juve con un’identità precisa.Il supporto di un mercato mirato ha aiutato il processo di crescita, anche se non sono mancati alcuni errori. Per vincere, ieri come oggi, servono giocatori di qualità, un concetto ribadito con un paragone storico: “Il motto di Boniperti funzionava soprattutto grazie al livello tecnico delle squadre.