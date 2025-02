Juventusnews24.com - Costacurta sentenzia sulla Juve: «La vittoria con l’Inter un episodio. Thiago Motta? Devo dire una cosa su di lui»

di RedazionentusNews24ha parlato a La Repubblica: di seguito le sue parolentus, eliminata ai playoff di Champions League per mano del PsvIntervenuto a La Repubblica Alessandroha parlato così della, reduce dall’eliminazione in Champions League contro il Psv. Le sue parole.– «Laha giocato bene 3 tempi su 4, ma non ha ancora qualità sufficiente nei singoli. Lain campionato conè stata esaltante, ma è stato un. Dare tempo a? Certo. Vedo lampi di bel calcio. La sua sta diventando una vera squadra. Lo aiuta un buon mercato, a parte un paio di errori. Per vincere, ieri come oggi, servono giocatori forti. Il motto di Boniperti funzionava soprattutto grazie al livello tecnico delle squadre»Leggi suntusnews24.