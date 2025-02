Internews24.com - Costacurta elogia l’Inter: «Tra le squadre più forti d’Europa, merito di Inzaghi! È riuscito a…»

di Redazione: «Tra lepiùdi! Èa.» Le parole dell’ex difensoreIntervistato dal Corriere della Sera, Alessandro, ha parlato cosi del:LE PAROLE- «Un anno fa noi italiani sembravamo i padroni, ora ci lecchiamo le ferite. Ma quello non era il Risorgimento e questa non è una ricaduta nel Medioevo. L’eliminazione di Milan, Atalanta e Juve è stato solo un infortunio collettivo.? Fra le sei o sette più. Ilè soprattutto di, un grande allenatore, che spesso riceve critiche ingiuste. Nel gestirle è il numero uno. Due anni fa, nella bufera delle polemiche per le sconfitte in campionato, è arrivato in finale. Vuole tornarci, ma non è facile. Questi play-off dimostrano come in Champions inciampare sia un attimo»LOTTA SCUDETTO- «sta facendo una grande cosa a tenersi attaccata al Napoli di Conte, pur giocando le coppe.