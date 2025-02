Notizie.com - Cospito, Gianassi (Pd): “Noi da sempre contro mafie e terrorismo. Destra allergica alle prerogative parlamentari, anche nelle carceri”

“Noi dail”. La risposta del deputato Dem a Donzelli. “Il governo è attaccatopoltrone”.(Pd): “Noi da” (Ansa Foto) – notizie.com“Il Pd e il centrosinistra italiano, oggi come in passato, sono stati in prima lineamafia ee hanno pagato un prezzo altissimo per questa battaglia di legalità”. A parlare a Notizie.com è Federico, capogruppo del Pd in commissione Giustizia alla Camera.L’argomento è ancora una volta la condanna a otto mesi nei confronti del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, arrivata ieri, giovedì 20 febbraio, dal Tribunale di Roma, che non ha accolto la richiesta di assoluzione del pubblico ministero.