Sport.periodicodaily.com - Cosenza vs Palermo: le probabili formazioni

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024. Per inseguire la zona playoff i rosanero dovranno vincere sul campo dei calabresi fanalino di coda.vssi giocherà domenica 23 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio San Vito.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI calabresi non riescono a togliersi dall’ultimo posto in classifica. Nell’ultimo turno sono stati sconfitti nettamente dalla Juve Stabia, rendendo ancor più critica la loro situazione con 7 lunghezze di svantaggio dalla zona playout. Ci vorrà un’impresa per salvarsi.I rosanero sono reduci da due pareggi consecutivi contro Spezia e Mantova che li tengono momentaneamente fuori dalla zona playoff. La squadra di Dionisi infatti,è nona a due punti dagli ultimi due posti utili per il post-season.