Liberoquotidiano.it - "Cosa succede se tocchi il Pd": Delmastro, FdI svela un retroscena inquietante | Guarda

Dopo la condanna a 8 mesi in primo grado, il sottosegretario Andreapassa al contrattacco e lo fa con parole durissime in un'intervista al Corriere: "È un dato di fatto che il collegio fosse fortemente connotato dalla presenza di Md anche dopo la sostituzione di un componente avvenuta due udienze fa". Poi ha ribadito la necessità di una riforma della giustizia ormai non più rinviabile: "Gli italiani e tanti giudici per bene la chiedono da anni. Sperano in un Csm senza i giochini descritti da Palamara e credo siano feriti da questa brutta pagina. Sono abituati ad ascoltare il dibattimento e se le risultanze probatorie sono il nulla è fatale l'assoluzione. Invece sono stato condannato contro ogni ragionevole certezza della mia estraneità ai fatti, confermata dai pm. Ho sempre creduto nella giustizia e voglio ostinatamente continuare a farlo, attendo trepidante le motivazioni per proporre appello.