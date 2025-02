Quifinanza.it - Cosa succede ai miei debiti e al mio patrimonio personale se fallisco?

Leggi su Quifinanza.it

Il fallimento è una parola che spaventa. L’idea di perdere tutto, di vedere i propriaccumularsi senza via d’uscita, è un incubo per chiunque si trovi in difficoltà economica. Vediamo nel dettaglio.Chi può essere dichiarato fallito?Il fallimento riguarda solo imprenditori commerciali che superano determinate soglie dimensionali. I piccoli imprenditori, i professionisti e gli agricoltori ne sono esclusi (art. 1 l. fall.) Il fallimento è uno strumento di regolazione delle situazioni di crisi aziendale, riservato a specifiche categorie di soggetti economici. La disciplina è contenuta nella Legge Fallimentare, come riformata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. lgs. n. 14/2019).Definizione di imprenditore commerciale soggetto a fallimentoL’art. 2195 c.