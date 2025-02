Ultimouomo.com - Cosa sta succedendo a Paul George

C’è davvero l’imbarazzo della scelta, se per inquadrare il momento disi vuole partire dai numeri. Il più immediato è l'età: 34 anni che tra un paio di mesi diventeranno 35, e che, a guardare il campo, sembra vadano misurati con parametri più umani rispetto a quelli introdotti da LeBron James, Kevin Durant e Steph Curry. Lo suggeriscono prima di tutto i suoi tabellini, che dicono 16.1 punti a partita (si scende addirittura a 10.2 nelle cinque prima dell'All-Star break) con 42.5% dal campo e il 36.3% da tre punti, il tutto su appena 13.9 tentativi a gara. Dati vistosamente al ribasso per le abitudini di.Poi c’è l’utilizzo che ne fanno i Philadelphia 76ers. Non in senso “avanzato” (il 24% di Usage, comunque, è il minimo da oltre dieci anni), ma nell’accezione comune del termine, cioè i 32 minuti medi di impiego.