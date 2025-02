Notizie.com - Cosa sappiamo finora del nuovo attacco in Germania: Berlino blindata, nel mirino il Memoriale della Shoah

con coltello innei pressi deldell’Olocausto di. Un uomo è rimasto gravemente ferito mentre il presunto colpevole è stato arrestato.delin, nelilTorna l’ombra del terrorismo in, a poche ore dalle elezioni che decideranno il futuro del Paese e, in buona parte, dell’Europa. Le indagini sono in corso, in una capitale giàtra chiamata alle urne e rischio attentati.L’è avvenuto intorno alle ore 18 nel quartiere Mitte diin un’area tra l’Ambasciata degli Stati Uniti ed ildell’Olocausto. Qui, stando alle prime informazioni, un uomo è stato gravemente ferito da coltellate. Dopo una breve fuga da parte del presunto responsabile, la polizia lo ha arrestato alle 21 circa.