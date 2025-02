Lanazione.it - "Cosa è la normalità - tutti insieme nessuno fuorigioco", l'evento per celebrare l'inclusione nel calcio

Arezzo, 21 febbraio 2025 –“aperto” per accogliere e valorizzare le capacità dii ragazzi, indipendentemente dalle loro abilità. E’ la caratteristica delle sezioniChampagne e Dream Team della società diOlmoponte Santa Firmina, una delle prime realtà in Italia con al proprio interno queste categorie, da tempo impegnata nel progetto didei ragazzi con disabilità e autismo nelle attività calcistiche con i coetanei normodotati, finalizzato ad accogliere e valorizzare le capacità dii ragazzi indipendentemente dalle loro abilità e con lo scopo di combattere stereotipi e pregiudizi. Con il patrocinio del Comune di Arezzo e il supporto di Arezzo Autismo e della sezione locale dell’AMMI, il club Inner Wheel Arezzo si è fatto promotore dell'iniziativa "è la",di beneficenza organizzato con l'obiettivo di sensibilizzare e far conoscere il lavoro di integrazione e sostenere la società Olmoponte Santa Firmina per la continuità di un progetto che promuove lo sport unificato.