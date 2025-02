Quotidiano.net - Cosa è cambiato dal 2020: "Siamo più impreparati". L’ira di medici e virologi

È trascorso un lustro da quando, il 20 febbraio, in Lombardia, a Codogno, nel Lodigiano, il tampone effettuato a Mattia Maestri, allora 37enne, è risultato positivo. Ma sono lontani i giorni in cui gli applausi scroscianti per i, "angeli" ed "eroi" dimenticati con la fine dell’emergenza, riecheggiavano dai balconi. "Dopo lo sforzo fatto durante il Covid ci saremmo aspettati una maggiore attenzione alla condizione dei. Noi abbiamo pagato un prezzo altissimo, non citirati indietro – afferma Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini deiChirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) –. Sono 383 imorti, non sono pochi, c’è stata una strage. Una strage legata alla generosità, al fatto che isono rimasti in campo. Cidovuti inventare terapie talvolta anche molto eroiche per far fronte anche alla scarsità delle conoscenze in termini di trattamenti nei confronti del Covid.