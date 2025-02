Screenworld.it - Cosa è andato storto con The Order 1886

È un grigio 20 febbraio 2015, degno di una cupa e fetida Londra vittoriana, quando Thearriva sugli scaffali di tutto il mondo. E purtroppo su molti scaffali ci rimarrà, diventando in poche ore uno dei videogiochi più controversi della generazione PlayStation 4. Un videogioco dall’impatto grafico e artistico impressionante, ancora oggi più next gent di tanta roba spacciata per next gen. Sì, perché Theè era un titolo pieno di belle speranze che dopo oltre 4 anni di sviluppo sembrava lanciare lo studio Ready At Dawn, diretto dal buon Andrea Pessino, verso l’Olimpo Sony.Una proprietà intellettuale che almeno al sulla carta doveva portare avanti la nobile tradizione di brand come Uncharted, God of War e The Last of Us, ma che purtroppo è morta il giorno in cui è nata. Ma come mai?è successo di tanto grave? Esattamente dieci anni dopo la sua uscita, cerchiamo di capire insiemecon il promettente Thee come mai tanti, tra cui noi, ci ripensano ancora con tanta amarezza e un pizzico di incazzatura.