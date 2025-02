Fanpage.it - Cosa ci fa un cucciolo di foca a passeggio per le strade di una città del Connecticut?

Leggi su Fanpage.it

Undiè stato ripreso mentre passeggiava per ledi New Haven, nel. L'animale è stato recuperato dalla Polizia domenica 16 febbraio e attualmente si trova al Mystic Aquarium dove resterà in attesa di rimmettersi in forze.