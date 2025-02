Lanazione.it - Cortona dice no all’ agrivoltaico: "La proposta regionale mette a rischio il paesaggio"

Daarriva un secco no alladi legge della Regione Toscana relativa alla "Disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile". Ad esprimere la ferma contrarietà è l’amministrazione comunale. Secondo quanto previsto dalladi legge della Regione Toscana, per il solo territorio cortonese si stabilisce un’estensione minima di impianti agrivoltaici pari a oltre 16 chilometri quadrati, ovvero a circa il 20% di quanto previsto per l’intero territorio provinciale. Il sindaco diLuciano Meoni porterà in approvazione al prossimo consiglio comunale una mozione con la quale si chiede di tutelare il. L’Amministrazione comunale ha infatti aderito alla candidatura al registro nazionale dei paesaggi rurali storici del Ministero dell’Agricoltura.