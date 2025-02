Firenzetoday.it - Corteo pro-Palestina: vernice contro gli ingressi di un supermercato / VIDEO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayNel tardo pomeriggio è partito da piazza Indipendenza ilpro-organizzato dai Giovani Palestinesi. Alla manifestazione erano presenti un centinaio di partecipanti. Il serpentone ha proseguito in via Nazionale.