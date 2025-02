Spazionapoli.it - “Corsa Scudetto? Napoli-Inter 50 e 50 ma vi dico una cosa”: la sentenza di Italiano

edancora inper il titolo: ladi Vincenzosu quella che potrebbe essere la reale favorita.Lavede ilancora al primo posto, seppur reduce da tre pareggi di fila che hanno inevitabilmente frenato la. Roma, Udinese e Lazio hanno rappresentato tre partite dove gli azzurri potevano di sicuro raccogliere di più, soprattutto perchè le dinamiche che hanno portato ai pareggi erano abbondantemente evitabili.Antonio Conte sa bene che dovrà mettere insieme le idee per cercare di farsi trovare pronto già al prossimo impegno contro il Como. L’emergenza infortuni vede ancora David Neres fuori ed in queste ore anche Pasquale Mazzocchi è finito in infermeria e salterà di sicuro il Como,a rischio.CalcioUltimissime – Ladi VincenzosullaVincenzo, allenatore del Bologna, è statovistato dal Corriere della Sera, soffermandosi inizialmente su quella che è stata l’esperienza in Europa della sua squadra: “In Europa giocano a viso aperto, non speculano.