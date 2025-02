Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “McTominay unico”

: “”">A Scottnon serve molto tempo per lasciare il segno. Lo ha dimostrato fin dal primo giorno al Maradona, segnando il suo primo gol con la maglia del Napoli appena venticinque secondi dopo il fischio d’inizio della sfida contro il Como, nella gara d’andata di Coppa Italia. Un battesimo perfetto per chi, come lui, ha deciso in pochi istanti di dare una svolta alla propria carriera.“Quando ho saputo dell’interesse del Napoli ho sentito il fuoco dentro di me”, ha rivelatoin una recente intervista al Daily Star. Non c’è stato bisogno di rifletterci troppo: lo scozzese sapeva già che questa sarebbe stata la scelta giusta. E aveva ragione. In pochi mesi è diventato un pilastro imprescindibile per il Napoli di Antonio Conte, guadagnandosi la fiducia di squadra, allenatore e tifosi.