Inter-news.it - Correa più di Taremi e Arnautovic in Inter-Genoa! Le ragioni di Inzaghi

Leggi su Inter-news.it

Joaquinsembra sia il favorito per essere titolare nella partita tradi sabato sera. Simoneha il suo motivo per la scelta.SCELTA – Le sorprese non finiscono in questa settimana di follie europee, ma in negativo. Anche in casacambia qualcosa e non riguarda fortunatamente eliminazioni da altre competizioni al di fuori della Serie A che tornerà sabato sera. Simoneha in mente diverse modifiche dalla partita persa con la Juventus in maniera rovinosa. L’allenatore pensa a Joaquindal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez in attacco. Il motivo principale è la condizione non ottimale di Marcus Thuram, che ancora sente dolore alla caviglia. C’è però anche altro nella testa di, che ha una preferenza.BALLOTTAGGI – Il ruolo di terza punta lo ha ricoperto sempre Mehdiin questa stagione.