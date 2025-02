Internews24.com - Correa Inter, sarà lui titolare contro il Genoa? Le possibili scelte di Inzaghi

Leggi su Internews24.com

di Redazioneluiil? Ledinel prossimo match di campionatoi rossoblùL’edizione odierna di Tuttosport ci fornisce alcune indicazioni sulledi formazione diper la sfida che domani sera vedrà l’sfidare il. Ecco i dettagli sulla possibile titolarità di Joaquin:VERSO– «Ieri intanto ad Appiano sono andate in scena le prime prove in vista delha schieratoal fianco di Lautaro in attacco (scelta che potrebbe anche essere quella definitiva alla luce delle condizioni di Thuram) mettendo tra i titolari tutti i diffidati (Bastoni, Barella e Mkhitaryan). La rifinitura di oggi e la gambata pre-partita di domani scioglieranno le riserve e mostreranno comeintende gestire le due gare che anticiperanno la sfida scudetto col Napoli a cui seguirà l’andata degli ottavi di Champions.