Cordoglio per Purifico, è stato l’anima dello scoutismo

celebrato ieri nella chiesa Corpus Christi il funerale di Raffaele, storico capo scout e volontario nella parrocchia di Porto Potenza. Aveva 86 anni e il suo cuore ha cessato di battere all’ospedale di Fermo, dove eraricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Originario di Perugia, si era trasferita in città negli anni Sessanta dopo essereassunto come impiegato all’Istituto Santo Stefano. A lui si deve la grande crescita del gruppo scout cittadino, di cui eraa lungo il responsabile. Inoltre era un punto di riferimento in parrocchia, grazie al suo essere scrupoloso e preciso in ogni cosa che faceva. E fu sempre lui a proporre tanti anni fa di intitolare il belvedere sul mare a Robert Baden-Powell, ossia il fondatore del movimento scout nel mondo.