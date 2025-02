Lanazione.it - Coppa Pezzimenti alla Pca Hitachi. Il San Felice si arrende ai rigore

Spesso i successi più belli sono quelli meno attesi, quando il pronostico è tutto fuorché dtua parte. Potremmo definire come una piccola favola quella della Pca, che mercoledì ha alzato al cielo la ventisettesimaProvinciale di Terza categoria intitolata a Filomeno. Un trionfo arrivato nella fredda serata della Palagina di Via Nova ai danni del più quotato San, che in stagione non aveva ancora perso una partita e che si presentava all’atto finale nettamente favorito. La Pcadi Michele Esterasi ha però gettato il cuore oltre l’ostacolo, chiudendo la gara sul punteggio di 3-3 dopo i tempi supplementari, per poi imporsi ai calci di. Protagonista assoluto il portiere Manuel Chiodo, decisivo sia durante il match che nell’epilogo dei tiri dal dischetto, neutralizzando il primodella serie.