Coppa del Mondo Paralimpica di Scherma, arriva l'oro di Massa. Doppio bronzo con Paolucci e Markowska

San Paolo, 21 febbraio 2025 – Il primo oro di Michelee ilfirmato da Gianmarcoe per Julia. Italia grande protagonista a San Paolo nella giornata inaugurale della tappa didelche apre il 2025. Successo di Michelenella prova di fioretto maschile categoria B, gara in cui ha chiuso al terzo posto Gianmarco. Brilla dianche Julianella sciabola femminile B.Tra i fiorettisti, la prova di Michelee Gianmarco, dopo un’ottima fase a gironi, è iniziata nei quarti di finale battendo – rispettivamente – i brasiliani Santana (15-5) e Tassone (15-6). In semifinale l’atleta di Fermo ha avuto la meglio contro il colombiano Molano Barrios per15-12 mentre il portacolori del GS Paralimpico della Difesa si è fermato con il punteggio di 15-4 contro il brasiliano Guissone, ottenendo il