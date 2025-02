Coppa del Mondo di Nuoto di Fondo, Taddeucci conquista l’argento

Leggi su Ilfaroonline.it

Ha preso il via la prima tappa dideldidia Soma Bay, in Egitto. Gli Azzurri sono scesi nelle acque libere e Ginevraha staccato la seconda posizione con una prestazione superlativa. E’ stata un’impegnativa 5 km per l’Azzurra, che ha tenuto la scia dell’atleta australiana Moesha Johnson.Il racconto della gara Fonte Feder/feder.itUna superlativa Ginevra, bronzo olimpico, si prende uno splendido secondo posto dopo una gara sempre all’inseguimento della vincitrice australiana Moesha Johnson, ripetendo così per due terzi il podio olimpico (assente la campionessa in carica l’olandese Sharon Van Roowendal). La ventisettenne vicecampionessa olimpica della gold coast guida il gruppo già dal secondo giro facendo il vuoto insieme all’azzurra e la compagna Chelsea Gubecka.