Contro la Samp servono punti pesanti

"Ipesano, soprattutto adesso che le partite che mancano sono sempre meno", aveva detto Fabio Grosso dopo la vittoria di sabatoil Brescia. E a maggior ragione peseranno quelli che il Sassuolo crea questa sera al ‘Ferraris’ di Genovaladoria, avversario già strapazzato all’andata dai neroverdi che tuttavia da allora ha cambiato allenatore e mezza squadra, senza che tuttavia na cambiasse una classifica un tantino deficitaria. "Laera stata costruita per un altro tipo di campionato, ma lotta comunque per un obiettivo importante e ha voglia di rivalsa. L’organico è di livello e ben allenato e il loro pubblico spingerà di conseguenza, quindi – detta Grosso - dovremo fare una gara attenta, essere bravi a leggerne i momenti e cercare di far risaltare le nostre qualità".