Ilrestodelcarlino.it - "Contro la Pianese con intensità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da centrale o da terzino, Matteo Rossini ha confermato di poter essere un fattore anche alla sua prima stagione di Serie C. A 26 anni il difensore biancorosso si è conquistato sul campo col Carpi l’anno scorso il suo primo salto "professionisti" e con 21 gettoni (14 da titolare) si sta confermando una pedina insostituibile nello scacchiere di mister Serpini, che nelle ultime 5 gare lo ha schierato a destra al posto dell’infortunato Tcheuna. "Gli infortuni – spiega – hanno un po’ costretto il mister ad adattare qualcuno ma con la continuità si prende fiducia anche in un ruolo nuovo, per quanto riguarda poi le mie caratteristiche da terzino riesco anche a spingere di più, cosa che da centrale è un po’ meno praticabile. Giocando noi a uomo è più semplice anche cambiare posizione, l’obiettivo non farsi saltare indipendentemente dalla posizione in campo".