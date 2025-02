Ilgiorno.it - Continua la battaglia con Federmeccanica

Leggi su Ilgiorno.it

Da una parte il confronto con l’azienda, dall’altra la lotta sindacale nazionale conper il rinnovo del contratto collettivo. Le Rsu della Electrolux di Solaro hanno aderito alle iniziative di sciopero con il blocco dello straordinario e delle flessibilità per fare pressioni sulle aziende per la trattativa del contratto nazionale. "Dobbiamo costringerea riaprire una vero confronto a partire dalle esigenze di chi lavora e produce la ricchezza delle imprese", spiegano da Fim, Fiom e Uilm, ricordando che a febbraio sono state proclamate altre 8 ore di sciopero, dopo quelle di gennaio. Lo scorso sabato mattina, all’alba, i rappresentanti sindacali hanno presidiato l’ingresso dell’azienda di Corso Europa per sensibilizzare i colleghi contro gli straordinari. A Solaro, inoltre, con l’inizio del nuovo anno è stato introdotto su diverse linee il tempo lavoro “a giornata” anziché a turni, con conseguenti disagi per l’organizzazione famigliare, contestati dai lavoratori.