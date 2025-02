Consumo di pesce in Europa | cala la frequenza aumentano i costi

Leggi su Ildenaro.it

Il 58% degli europei mangiaa casa almeno una volta al mese, ma ilè in calo rispetto al 2021, soprattutto a causa dei prezzi troppo alti. Lo consumano di più coloro che vivono vicino alle coste e, nella scelta, restano determinati indicazioni chiare e specifiche sulle etichette. E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio Eurobarometro sulle abitudini dei consumatori dell’UE in merito ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Sebbene questi prodotti rimangano un alimento base nelle diete europee, il sondaggio rivela un calo delladicomplessiva rispetto al sondaggio del 2021. Solo un terzo degli intervistati consuma prodotti della pesca e dell’acquacoltura almeno una volta alla settimana, segnando un calo del 4% rispetto al sondaggio precedente. La quota di intervistati che non consuma mai prodotti della pesca e dell’acquacoltura a casa è salita al 15%, con un aumento del 4% rispetto al 2021.