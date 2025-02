Quotidiano.net - Consumi a rischio stagnazione. Confimprese lancia l’allarme

Leggi su Quotidiano.net

Se idel mese di dicembre hanno chiuso al +1,3% a valore, riallineandosi al trend debole del 2024 fermo a +0,7%, le previsioni per il 2025 non segnalano al momento un cambio di passo. Anzi la crescita stimata dei volumi è nulla. In calo quella a valore, con una media ponderata del +1,7% a fronte di un tasso d’inflazione del +1,5% (dati Banca d’Italia), dunque pari al +0,2%. Sono dati non sufficienti per sostenere la filiera dei, che mettono ala crescita economica. La brusca frenata degli ultimi 3 mesi del 2024, che è passata dal 34,7% di ottobre 2024 al 24,7% di gennaio 2025, ha inciso sulle previsioni dell’anno in corso, con ilreale che si possa aprire un periodo di. E’ quanto emerge dai dati del Retail Barometer semestrale-Jakala con l’elaborazione di Global Strategy sull’andamento deiper il 2025.