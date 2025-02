Confindustria | Prosegue il taglio dei tassi ma gas più caro e incertezza sui dazi Automotive ancora in caduta

Leggi su Ildenaro.it

Quella che vive l’economia italiana è una ‘ripartenza stentata’ con un sostegno che arriva dai nuovi tagli deianche se l’inflazione sta risalendo alimentata dai rincari di gas e elettricità. La Congiuntura Flash di febbraio del Centro Studi disegnala come l’industria è in crisi e i servizi trainano poco. Il PIL italiano, fermo nel 3° e 4° trimestre 2024, è atteso in lieve crescita. Sulle prospettive pesa l’sui possibiliUSA, che rischia di frenare scambi e investimenti. Il Csc segnala come alla luce dei tagli deida parte della Bce in Italia, il tasso per le imprese è sceso finora di oltre un punto (4,40% a dicembre, da un picco di 5,59%), ma il credito resta in calo (-2,3% annuo). La fiducia delle imprese a gennaio sale di poco (95,7 da 95,3), su valori vicini alla media 2024, e l’si riduce appena.