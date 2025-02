Sport.quotidiano.net - Conference, ostacolo 'Pana' per la Fiorentina. In semifinale rischio Betis. Il Chelsea solo a Wroklaw

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 21 febbraio 2025 - Poteva andare meglio. O forse no. Insomma, i sorteggi sono così. Lo capiremo più avanti se l'ultima pescata della stagione a Nyon sarà stata positiva o meno. Intanto però i viola se la dovranno vedere con i greci delthinaikos. Ritorno ad Atene dopo la finale persa contro l'Olympiakos nella scorsa edizione. Stavolta l'avversario di turno è il '', sulla carta inferiore ai biancorossi (in classifica separati da 5 punti) e pieno di giocatori che hanno giocato in Serie A. L'ex viola Dragowski difenderà la porta, in difesa c'è l'ex Roma Jevdaj (una meteora), a centrocampo c'è Filip Djuricic, ex Sassuolo e Sampdoria, in attacco l'ex Verona Swiderski. Andata che si giocherà allo Stadio Olimpico Spyros Louis (69.618 posti) giovedì 6 marzo. La settimana successiva (giovedì 13) il ritorno al Franchi.