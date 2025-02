Ilfattoquotidiano.it - Conference League, sorteggio: la Fiorentina scopre l’avversaria agli ottavi. Ecco il tabellone completo

Non solo ildeglidi finale di Champions ed Europa: oggi si decide anche il cammino delladi Raffaele Palladino in. Il nuovo format ha già creato ilverso la finale: sarà ila determinare non solo gli incroci tra le squadre, ma anche i due lati in cui si collocheranno le squadre e di conseguenza, i possibili futuri avversari fino alla finale di Breslavia. I viola sfideranno una tra Panathinaikos e Borac. Qualificati direttamentegrazie al 3° posto nella fase campionato, i toscani sperano di venire posizionati dalla parte delopposta al temibile Chelsea, favorito per la vittoria finale.Alle ore 14 nell’urna di Nyon saranno presenti le 8 vincitrici degli spareggi dei playoff che saranno accoppiate alle prime 8 classificate della fase a campionato.