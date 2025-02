Corrieretoscano.it - Conference League: Fiorentina sfida Panathinaikos. Palladino: “Squadra storica”

FIRENZE –: “Società”Ladi Raffaeleaffronterà ilnegli ottavi di finale di. Il sorteggio Uefa venerdì 21 febbraio a Nyon. Match di andata il 6 marzo ad Atene. Ritorno al Franchi di Firenze il 13 marzo.: “Giocare in Europa per noi è motivo di grande orgoglio. Ilè unache ha vinto molto, troveremo sicuramente un ambiente caldo. L’obiettivo nostro è quello di passare il turno”.In caso di qualificazione, laguidata da Raffaeleai quarti affronterà la vincente dellatra gli svizzeri del Lugano e gli sloveni del Celje.ll Chelsea è dall’altra parte del tabellone, quindi lapotrebbe affrontare gli inglesi solo in finale.