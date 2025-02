Inter-news.it - Conference League, ecco l’avversaria della Fiorentina! Il sorteggio

Alle ore 14 ci sono stati anche i sorteggi di UEFA, che hanno delineato il tabellone dagli ottavi di finale in poi.la prossima avversaria– GLI OTTAVI DI FINALE (6-13 marzo)Jagiellonia – Cercle Bruges (ai quarti di finale contro la vincente Betis Siviglia – Vitoria Guimaraes)Molde – Legia Varsavia (ai quarti di finale contro la vincente Copenaghen – Chelsea)Celje – Lugano (ai quarti di finale contro la vincente Panathinaikos –)Pafos – Djurgarden (ai quarti di finale contro la vincente Borac – Rapid Vienna)Panathinaikos –(ai quarti di finale contro la vincente Celje – Lugano)Borac – Rapid Vienna (ai quarti di finale contro la vincente Pafos – Djugarden)Betis Siviglia -Vitoria Guimaraes (ai quarti di finale contro la vincente Jagiellonia – Cercle Bruges)Copenaghen – Chelsea (ai quarti di finale contro la vincente Molde – Legia Varsavia)Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (! Il)© Inter-News.