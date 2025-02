Internews24.com - Condò certo: «Inter? Quasi scontato arrivi in semifinale. Il Real Madrid invece…»

Paolo Condò si è espresso negli studi di Sky Sport sul cammino dell'Inter in Champions League: le dichiarazioni del giornalista

Paolo Condò è venuto in studio a Sky Sport e ha commentato così il sorteggio dell'Inter in Champions League. Le parole del giornalista sul cammino dei nerazzurri nella massima competizione europea:

LE PAROLE – «L'Inter ha un cammino, se dovesse arrivare in finale, con Feyenoord, una tra Bayern e Leverkusen, poi Barcellona eventualmente, mi pare quasi scontato arrivi in semifinale. Il Real Madrid ogni turno avrebbe un ostacolo grosso prima della finale: Atletico, Arsenal e poi la vincente di PSG-Liverpool. Il Real Madrid ha avuto il City al playoff, ricordiamolo».

Questi tutti gli accoppiamenti usciti per gli ottavi di finale di Champions League, tra cui spiccano i big match Liverpool-Psg e Atletico-Real Madrid, oltre alla sfida tra i nerazzurri e gli olandesi:

Club Brugge-Aston Villa
Borussia Dortmund-Lille
Atletico-Real Madrid
Bayer-Bayern
Arsenal-Psv
Inter-Feyenoord
Liverpool-Psg
Barcellona-Benfica