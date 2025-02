Lettera43.it - Condanna Delmastro, Anm: «Sconcertati dagli attacchi del governo alla magistratura»

L’Associazione nazionale magistrati ha replicato alle critiche rivoltedopo lain primo grado a otto mesi di Andreaper il caso Cospito, sottolineando l’indipendenza del sistema giudiziario italiano. Con una nota dal titolo «Per aver un giudice terzo non occorre andare a Berlino», l’Anm ha risposto alle parole del sottosegretario, sottolineando proprio questo caso dimostri «l’inutilità della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri». Secondo l’Anm, la sentenza ha dimostrato che il pubblico ministero può richiedere un’assoluzione anche se la sua carriera non è separata da quella del giudice e che il giudice mantiene la propria autonomia decisionale.Anm: «Il potere esecutivo attacca un giudice per delegittimare una sentenza»L’Anm ha inoltre espresso preoccupazione per le reazioni delsentenza, denunciando un attaccoda parte del potere esecutivo.