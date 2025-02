Concorso infanzia e primaria PNRR2 candidati conoscono voto prova scritta ma non sanno ancora se accedono all’orale

Leggi su Orizzontescuola.it

di cui al DDG n. 3060/2024 del 10 dicembre 2024: mercoledì 19 febbraio si è svolta laper 8.355 posti. Unaunica, svolta da ciascun candidato per tutti i posti comuni e/o di sostegno per i quali ha presentato domanda. Le condizioni per accedere allaorale. L'articoloma nonse