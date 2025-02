Biccy.it - Concita Borrelli dura su Giorgia, la Mussolini esplode e Matano la ferma

Per moltissimiè la vincitrice morale di questo Festival di Sanremo, ma di certo non per, che ieri a La Vita In Diretta è stata molto chiara: “Lei ha una bellissima voca, ma vogliamo dire che la sua canzone era debolissima? Possiamo dire chefa queste faccette, gorgheggia e forse è un po’ antiquata? Sanremo è un’altra cosa, è il Festival della canzone. Gli addetti ai lavori si sono rotti di questa cosa cheè stata toccata nel vivo. perché doveva avere un premio a che cosa? Alla carriera?“.A Quel punto Alessandraè sbottata: “Ma cosa stai dicendo?! Tu non puoi dire che fa le faccette, i gorgheggi e le cose! Ma tul’hai sentita o no? Perché sembra che tu stia parlando di una che canticchia. La Sentita o non l’hai sentita? Io non sono speculativa? Sentitela, io non sono speculativa.