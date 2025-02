Juventusnews24.com - Conceicao Juve: il suo riscatto è “libero”, ma dipenderà da un fattore decisivo. Ecco cosa può succedere

di RedazionentusNews24, il numero 7 portoghese è uno dei giocatori che lavorrebbe confermare. Tutto, però, dipende da una condizione Franciscoè uno dei giocatori che lavorrebbe trattenere in sede di calciomercato nella prossima estate. Il portoghese è arrivato in prestito oneroso senza. L’acquisto definitivo può avvenire con esercitazione della clausola da 30 milioni valida fino al 15 luglio.Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, però, perdel numero 7 sarà molto importante la qualificazione della Vecchia Signora alla prossima Champions League. In caso contrario, andranno fatte delle valutazioni in estate.Leggi suntusnews24.com