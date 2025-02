Unlimitednews.it - Conceicao “Contro il Toro come una finale di Champions”

MILANO (ITALPRESS) – “Quella di domani è una partita molto importante,un avversario molto difficile. Dobbiamo concentrarci al massimo e affrontare la garail Torinose fosse ladi”. Così, in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Sergio, alla vigilia della sfida di campionato, fuori casa,i granata. “Nel calcio si ricomincia sempre. E’ chiaro che l’uscita dallaci è costata molto: sapevamo di essere più forti dell’avversario, avevamo preparato bene il match ma abbiamo perso per i dettagli. La realtà è questa: adesso dobbiamo pensare a raggiungere il quarto posto in campionato e alla Coppa Italia”, ha aggiunto l’allenatore rossonero. “Theo Hernandez è un patrimonio del club, ha capito di aver commesso un errore, che ha messo in difficoltà la squadra.