Calciomercato.it - Conceicao alza la testa prima di Torino-Milan: “Non ho paura, è la nostra finale. La verità su Theo e Pulisic”

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni del tecnico portoghese in conferenza stampa in vista della sfida contro i granata in programma domani seraDIRETTA, la conferenza di: seguila LIVE – Calciomercato.itE’ vigilia di Serie A per ildi Sergio. Dopo giorni complicati e chiacchierati, il Diavolo prova a pensare solo al campo, tra mille dubbi ed incertezze. Contro ilci sarà, infatti, da capire come la squadra reagirà all’eliminazione dalla Champions League.I dubbi per il tecnico portoghese sono davvero tanti, a partire dalle condizioni psicofisiche diHernandez, ma anche Walker non sta bene fisicamente. Inevitabile, poi, un chiarimento su Christian, dopo quanto accaduto ieri.così torna in conferenza stampa alla vigilia di una sfida di Serie A, quella contro il