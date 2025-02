Thesocialpost.it - Con Trump che assolve Putin torna di moda il “rossobrunismo”? Ecco le sue radici

La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sembra essersi placata. Le sortiteiane sul futuro dell’Ucraina a Mosca sono passate passate in primo piano. È comprensibile. Quindi niente più attacchi al presidente Sergio Mattarella per il suo intervento del 5 febbraio scorso all’Università di Aix-Marseille, che lo ha onorato di una laurea Honoris causa. E in effetti quella di Mattarella è stata una lectio magistralis, storicamente perfetta sull’Europa del Novecento, con qualche riferimento all’attualità.Ha indispettito Mosca il passaggio in cui ha sottolineato come, dall’inizio degli anni Trenta, segnati dalla grande depressione del 1929, “Fenomeni di carattere autoritario presero il sopravvento in alcuni Paesi, attratti dalla favola che regimi dispotici e illiberali fossero più efficaci nella tutela degli interessi nazionali.