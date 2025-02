Liberoquotidiano.it - "Con Putin ottimo, con l'Ucraina meno": Trump, è la pietra tombale su Zelensky

"Ho avuto ottimi colloqui con Vladimir, non così buoni con l'". La rottura diplomatica e strategica tra Donalde Volodymyrè ormai acclarata, alla luce del sole. A confermarla, ancora una volta, il presidente americano che nei giorni scorsi aveva attaccato l'omologo ucraino per la decisione di aver "iniziato la guerra" contro la Russia. Da quelle parole, controverse, era nato un velenosissimo botta e risposta tra Kiev e la Casa Bianca, conche aveva accusatodi esser sotto l'influenza della disinformazione russa. Di contro, il presidente americano aveva definito"un dittatore e un mediocre attore". E mentre oggi Elon Musk ha attaccato a sua volta("Si nutre dei cadaveri dei suoi soldati"),ha rilanciato ulteriormente. Dopo la frase raggelante sulle trattative con Mosca e Kiev, il presidente americano ha detto a chiare lettere che l'"non ha alcuna carta in mano" nei futuri negoziati.