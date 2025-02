Sbircialanotizia.it - Comunità ucraina in Italia: “Accettare accordo, non c’è altra scelta”

Leggi su Sbircialanotizia.it

“Zelensky ha perso il sostegno popolare, anche perché ha licenziato il generale Zaluzhny” dice all’Adnkronos Kateryna Chernyavska. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non gode più del pieno appoggio dell’opinione pubblica dell’inizio della guerra. E’ quanto sostiene, parlando con l’Adnkronos Kateryna Chernyavska, presidente dell’Associazione culturale ‘Mediterranea’ che riunisce lache vive in Sicilia. Appena . L'articoloin: “, non c’è” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.